عاد الدوري المصري بعد غياب راحة لم تكن طويلة، بمدرجاته الخاوية وقمصان يغيب عنها شعار الفريق ومشاكل البث التليفزيوني المعتادة.

أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج "أخطر دوري في العالم" والذي يقدمه لكم أمير عبد الحليم عقب كل جولة من الدوري المصري الممتاز.

نختار تشكيل أفضل 11 في الجولة، وتشكيل الجولة الأولى ضم لاعبين اثنين فقط من الأهلي بالإضافة إلى لاعب من الزمالك.

وفي كل جولة، هناك مفاجأة وفي الجولة الأولى المفاجأة لحسن الحظ كانت إيجابية ونتمنى أن تدوم.

شاهد الحلقة الأولى من فيديو FilGoal.com "أخطر دوري في العالم".

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