بالفيديو – سيتي وأرسنال يتأهلان بسهولة.. وتوتنام يودع من فريق درجة ثالثة في كأس الرابطة

تأهل مانشستر سيتي وأرسنال للدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بسهولة فيما تمثلت مفاجأة اليوم في توديع توتنام للبطولة من الدور الثالث.

بريستون نورث إيند X مانشستر سيتي

وفي ملعب ديدبايل فاز مانشستر سيتي على بريستون نورث إيند أحد أندية الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة في الدقيقة 20.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني لكتيبة المدرب بيب جوارديولا في الدقيقة 35.

وسجل ريان ليدسون لاعب بريستون هدفا ابالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 ليتم سيتي مهمته بنجاح خلال الشوط الأول فقط.

أرسنال X نونتنجام فورست

وفي ملعب الإمارات اكتسح أرسنال منافسه نونتنجام فورست بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح جابرييل مارتينيللي أهداف المباراة في الدقيقة 31، وأضاف روب هولدنج الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وعقب ست دقائق سجل جوسيف ويلوك الهدف الثالث للمدفعجية.

وفي الدقيقة 84 سجل ريس نيلسون الهدف الرابع للأرسنال، قبل أن يعود جابرييل مارتينللي الهدف الخامس في الدقيقة 90.

كولشيستر يونايتد X توتنام

وفي ملعب لاير رود حدثت أكبر مفاجآت الدور الثالث بتوديع توتنام لها على يد كولشيستر يونايتد أحد أندية الدرجة الثالثة في إنجلترا.

جاء ذلك بعدما تعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في المباراة ولجأ إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز كولشيستر بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مبكرا جدا من المسابقة.

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