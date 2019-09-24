إصابة ميسي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

لم يهنأ ليونيل ميسي بظهوره الأساسي الأول مع برشلونة هذا الموسم، ولا بجائزة أفضل لاعب في العالم التي حصدها في الليلة السابقة، فخرج مصابا أمام فياريال.

برشلونة يستقبل فياريال على ملعب كامب نو بالجولة السادسة للدوري الإسباني، بغية الاستفاقة بعد السقوط الصادم على أرض غرناطة بهدفين نظيفين في الجولة السابقة.

ميسي دخل في صلب الموضوع بعد 5 دقائق وصنع هدفه الأول في 2018\2019 بركلة ركنية نفذها، وترجمها أنطوان جريزمان بضربة رأسية في شباك فياريال.

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لكن بعد مرور نصف ساعة وبينما تقدم برشلونة بهدفين نظيفين، تلقى ميسي العلاج من الجهاز الطبي في عضلته الضامة، وأجرى عثمان ديمبيلي عمليات الإحماء.

ليتم التغيير بين الشوطين، ويخرج ميسي ويعوضه ديمبيلي العائد بدوره من إصابة دامت 5 أسابيع.

النجم الأرجنتيني غاب عن فترة إعداد برشلونة، وعن مطلع الموسم لإصابة عضلية، وعاد للمشاركة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا قبل أسبوع كبديل، وكرر دخوله احتياطيا أمام غرناطة في المباراة الماضية.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم The Best المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا" أمس الإثنين، عن عام 2019.

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