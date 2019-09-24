اللقاء الأول.. البدري يعلن مساعديه وموعد المؤتمر الصحفي

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل ليكون هو الأول له عقب توليه منصب قيادة الفراعنة رسميا.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الثانية من ظهر يوم الخميس لتقديم الجهاز المعاون له.

وقال البدري: "عقدت جلسات منفردة مع طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر".

وواصل "الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول، أما محمد بركات فجمعتنا جلسة مطولة عقب الاستقرار على توليه منصب مدير المنتخب بشكل رسمي".

وأردف البدري "اتفقنا على خطة العمل وتوزيع الاختصاصات وكانت جلسة مثمرة للغاية".

وأتم "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

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