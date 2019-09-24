اللقاء الأول.. البدري يعلن مساعديه وموعد المؤتمر الصحفي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 21:57

كتب : بسام أبو بكر

البدري - مصر

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل ليكون هو الأول له عقب توليه منصب قيادة الفراعنة رسميا.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في الثانية من ظهر يوم الخميس لتقديم الجهاز المعاون له.

وقال البدري: "عقدت جلسات منفردة مع طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر".

أخبار متعلقة

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات خبر في الجول - البدري في اتحاد الكرة لحسم جهازه في وجود معوض وبركات اختيارات البدري الأولى.. المنتخب يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

وواصل "الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول، أما محمد بركات فجمعتنا جلسة مطولة عقب الاستقرار على توليه منصب مدير المنتخب بشكل رسمي".

وأردف البدري "اتفقنا على خطة العمل وتوزيع الاختصاصات وكانت جلسة مثمرة للغاية".

وأتم "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

اقرأ أيضا

في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

اتحاد الكرة يسأل فيفا أين صوت مصر في جائزة الأفضل.. ويكشف مفاجأة

ضحايا الحياة – القديس كاستيليو

غريب يكشف لـ في الجول كواليس تصويته في جائزة فيفا

أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

البدري مدرب مصر مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – غزو روسي يقود موناكو لفوز أول بالدوري الفرنسي أمام نيس 20 دقيقة | أوروبا
تقرير: رييس ظُلم في حادث وفاته 26 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – أخطر دوري في العالم.. أفضل 11 ومفاجأة إيجابية في الجولة الأولى 28 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - بيانيتش ينقذ يوفنتوس أمام بريشيا "بالوتيلي" 53 دقيقة | أوروبا
جريزمان: بعيدون عن مستوانا لكن مع الوقت سنتحسن 59 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – سيتي وأرسنال يتأهلان بسهولة.. وتوتنام يودع من فريق درجة ثالثة في كأس الرابطة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك