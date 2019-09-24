25-0.. لا باز يحجز مقعده بالأدوار النهائية في الإكوادور بطريقة فاضحة

ما يثير الشكوك تساهل الخصم معك من أجل تحقيق هدفك وإقصاء طرف آخر، لكن الخسارة 25-0 قد تكون نتيجة فاضحة على كل المستويات.

في الدرجة الثالثة بالإكوادور فاز فريق لا باز بنتيجة 25-0 على فريق كارلوس بوربور في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

لا باز يُنافس ديبورتيفو كويفيدو على أحد مقاعد المرحلة النهائية من المسابقة وكان متأخرا في فارق الأهداف لصالح ديبورتيفو بـ 17 هدفا.

لكن فوزه على فريق بوربور بتلك النتيجة أفسح المجال لتوسيع فارق الأهداف لصالح فريق لا باز إلى 8 أهداف.

وما أثار الشكوك بشكل أكبر طرد 4 لاعبين من المنافس، الذي خاض المباراة بـ 14 لاعبا فقط، واستكملت المباراة بـ 7 لاعبين فقط.

حارس بوربور تعرض للطرد بعد 5 دقائق فقط عقب دفعه لحكم المباراة دون وجود بديل له على دكة البدلاء.

انتهاء المباراة بتلك النتيجة الثقيلة أدى إلى فتح تحقيق عاجل بشأن المباراة، وكانت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين قد انتهت بهدف نظيف لصالح لا باز.

وفي المنطقة السادسة احتاج فريق بيليليو الفوز بنتيجة 3-0 من أجل التأهل أيضا للمرحلة النهائية.

النتيجة أشارت إلى 3-1 أمام إل ريكريو قبل 10 دقائق من النهاية ثم قام لاعبي ريكريو بالانسحاب من المباراة واحتسبت النتيجة 3-0 لصالح بيليليو.

فكانت تلك النتيجة التي سمحت لهم للفوز ببطاقة التأهل.

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