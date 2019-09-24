بالفيديو - تعاون أول بين ميسي وجريزمان.. برشلونة يستعيد توازنه

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

برشلونة - جريزمان - ميسي

انتفض برشلونة وحقق بداية نارية أمام ضيفه فياريال، وسجل هدفين مبكرين على ملعب كامب نو في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

حامل اللقب الذي تلقى هزيمة مريرة أمام غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ورد الفعل كان حاضرا في اللحظات الأولى من الصدام مع فياريال.

الدقيقة السادسة شهدت أول تعاون على الإطلاق بين ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، فنفّذ القائد ركلة ركنية على القائد القريب، لمسها الوافد الجديد برأسه بشكل ماكر وأودعها شباك الغواصات الصفراء.

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ميسي يبدأ مباراته الأولى هذا الموسم، وصنع هدفه الأول في الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

لكن لقطة النجمين لم تكن الأبرز في اللحظات الأولى، بل القذيفة الصاروخية لـ أرتور ميلو في الدقيقة 16.

لاعب الوسط البرازيلي سدد من الثبات بشكل صادم لـ سيرخيو أسينخو حارس مرمى فياريال، ليسجل أرتور ثاني أهدافه هذا الموسم بشكل رائع.

برشلونة بدأ الجولة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، ويسعى للتعافي سريعا بعد بداية بطيئة.

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