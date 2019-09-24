قرارات عدة من يويفا.. اعتماد مسابقة جديدة وتحديد ملاعب نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الثلاث مواسم المقبلة.

ويستضيف ملعب أسطنبول نهائي النسخة الحالية للمسابقة، موسم 2019-2020.

ويويفا كشف عن الملاعب في نهائي نسخ 2021 و2022 و2023.

ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية يستقبل نهائي ذات الأذنين في 2021، ثم ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ في 2022، وأخيرا ملعب ويمبلي في 2023.

ملعب ويمبلي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، عامي 2011 و2013، كما احتضن نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد لندن 2012.

وكان يويفا قد حدد ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2021، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.

وخلال نفس الاجتماع أقر الاتحاد الأوروبي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الدوري الأوروبي بدءا من أدوار خروج المغلوب، بعد تطبيقها في النهائي فقط الموسم الماضي.

واعتمد مسيّرو اللعبة مسابقة أوروبية ثالثة بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي باسم UEFA Europa Conference League، وتبدأ من الموسم المقبل.

وستضم البطولة 32 فريقا في مرحلة دور المجموعات وسيتم تقسيمهم على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، قبل الانتقال إلى مراحل خروج المغلوب.

البطولة ستشهد دور خروج مغلوب إضافي قبل دور الـ16، سيتواجه فيه أصحاب المركز الثاني في المجموعات، أمام أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

بطل البطولة الجديدة سيشارك تلقائيا في النسخة التالية من الدوري الأوروبي على شاكلة مشاركة بطل الدوري الأوروبي في النسخة التالية من دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباريات يوم الخميس في نفس مواعيد مباريات الدوري الأوروبي (تفاصيل أكثر عن المسابقة اضغط هنـا).

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