التشكيل - معا لأول مرة.. ميسي وسواريز وجريزمان يقودون برشلونة أمام فياريال

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام فياريال ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل حضور النجم ليونيل ميسي، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب في اللاعب، بشكل أساسي ليرافق الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان لأول مرة.

مثلث الرعب في الفريق الكتالوني حاضر في قيادة الهجوم لأول مرة خلال الموسم الجاري.

وتواصل اعتماد فالفيردي على جونيور فريبو في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة جوردي ألبا، رغم استبدال الأول بين شوطي مواجهة غرناطة التي انتهت بالهزيمة 2-0.

وجاء تشكيل بارسا كالآتي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لونجليه، جونيور فريبو.

الوسط: أرتور، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

ويأمل برشلونة في تجاوز هزيمته الجولة الماضية التي أبعدته للمركز الثامن برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المتصدرين أتليتك بلباو وريال مدريد.

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