بوجبا جاهز للمشاركة مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

بوجبا - بيرناردو سيلفا

بات بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد جاهزا للمشاركة مع فريقه يوم الأربعاء أمام روتشديل بكأس الرابطة الإنجليزية.

وغاب الدولي الفرنسي عن صفوف الشياطين الحمر خلال المباريات الثلاث الماضية أمام ليستر سيتي وأستانا ووست هام بسبب الإصابة في الكاحل.

وأكد أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد أن سيلجأ للمداورة في تلك المباراة وسيحصل بوجبا على بعض الدقائق استعدادا للصدام مع أرسنال بالدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

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وأوضح سولشاير في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "قد ينال بوجبا بعض الدقائق للعب أمام روتشديل، ولكنه بالتأكيد جاهز لمواجهة أرسنال".

ويغيب الثلاثي ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال ولوكا شاو عن مباراة الدور الثالث بكأس الرابطة للإصابة.

فيما يتواصل ابتعاد المدافع الإيفواري إيريك بايلي بسبب الإصابة الطويلة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك بوجبا في 4 مباريات خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفين.

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