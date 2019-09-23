أفضل هدف - مجري يفوز بجائزة المجري

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 20:59

كتب : محرر في الجول

دانييل زسوري

فاز المجري دانييل زسوري بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في حفل جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق هدف زسوري صاحب الـ18 عاما ولاعب فريق دبرتسني على هدفي ليونيل ميسي نجم برشلونة في ريال بيتيس، وخوان كوينتيرو لاعب ريفر بليت ضد راسينج كلوب.

وحصد المجري على الجائزة التي تحمل اسم بوشكاش أسطورة كرة القدم في المجر.

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وبات زسوري أول مجري يتوج بالجائزة.

وسجل اللاعب الشاب هدفه ضد فيرينتشفاروس في فبراير الماضي من ركلة مزدوجة خلفية رائعة.

وكان المصري محمد صلاح نجم ليفربول هو صاحب الجائزة في حفل جوائز العام الماضي.

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