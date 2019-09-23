رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام بريشيا

استبعد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس كريستيانو رونالدو نجم الفريق من قائمته المستدعاة للقاء بريشيا غدا الثلاثاء في الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويحل يوفنتوس ضيفا على بريشيا لملاقاته في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وجاء استبعاد رونالدو نظرا لسفره إلى مدينة ميلانو لحضور جوائز أفضل لاعب في العالم حيث يتنافس عليها مع ليونيل ميسي من برشلونة وفيرجيل فان دايك من ليفربول.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر بـ12 نقطة.

أما بريشيا فيحتل المركز العاشر بست نقاط.

وخلال الموسم الجاري شارك رونالدو مع البيانكونيري في خمس مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

اقرأ أيضا

إصابة مروان محسن

رمضان يحتفل بهدفه ضد سموحة على طريقة نجم البرازيل

مباشر - سموحة يواجه الأهلي

مدافع فيلا يشيد بتريزيجيه

إلى ميتشو.. 3 حلول للزمالك أمام الاتحاد

لوبيتيجي ونسيان الكابوس