رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام بريشيا

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 18:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

استبعد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس كريستيانو رونالدو نجم الفريق من قائمته المستدعاة للقاء بريشيا غدا الثلاثاء في الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بريشيا لملاقاته في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وجاء استبعاد رونالدو نظرا لسفره إلى مدينة ميلانو لحضور جوائز أفضل لاعب في العالم حيث يتنافس عليها مع ليونيل ميسي من برشلونة وفيرجيل فان دايك من ليفربول.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر بـ12 نقطة.

أما بريشيا فيحتل المركز العاشر بست نقاط.

وخلال الموسم الجاري شارك رونالدو مع البيانكونيري في خمس مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

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