تشكيل سموحة – حسام حسن احتياطي واعتماد هجومي على إيمومو ووانجا

أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه ضد الأهلي في الجولة الأولى، وفيه اختار ألا يبدأ بمهاجمه، حسام حسن.

وكذلك، يبقى أحمد حسن مكي على الدكة، في وقت يعتمد فيه حسام حسن على الكاميروني رونالد وانجا كمهاجم وحيد.

ويبدأ حسام حسن بثلاثي دفاعي في وجود رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد أبو الفتوح، بين شريف رضا والليبي محمد الترهوني.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - رجب نبيل – محمود عزت – أحمد أبو الفتوح - محمد الترهوني

الوسط: يوسف ماجيت ديوب – أحمد حمص – إيدي إيمومو - إسلام جمال

الهجوم: رونالد وانجا

البدلاء: عمر صلاح – أحمد حسن مكي – كريم يحيى – محمد حليمو – حسام حسن – أحمد جمال – محمد جمال "بيبو"

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