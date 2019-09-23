تشكيل سموحة – حسام حسن احتياطي واعتماد هجومي على إيمومو ووانجا

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 17:00

كتب : عاطف شادي

الأهلي - سموحة

أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه ضد الأهلي في الجولة الأولى، وفيه اختار ألا يبدأ بمهاجمه، حسام حسن.

وكذلك، يبقى أحمد حسن مكي على الدكة، في وقت يعتمد فيه حسام حسن على الكاميروني رونالد وانجا كمهاجم وحيد.

ويبدأ حسام حسن بثلاثي دفاعي في وجود رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد أبو الفتوح، بين شريف رضا والليبي محمد الترهوني.

أخبار متعلقة

ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة تشكيل الأهلي – جيرالدو أساسي.. 4 تغييرات من فايلر ضد سموحة قائمة الأهلي – غياب متولي ودخول أيمن أشرف أمام سموحة

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - رجب نبيل – محمود عزت – أحمد أبو الفتوح - محمد الترهوني

الوسط: يوسف ماجيت ديوب – أحمد حمص – إيدي إيمومو - إسلام جمال

الهجوم: رونالد وانجا

البدلاء: عمر صلاح – أحمد حسن مكي – كريم يحيى – محمد حليمو – حسام حسن – أحمد جمال – محمد جمال "بيبو"

اقرأ أيضا

نجم ليفربول السابق لـ في الجول: فان دايك الأحق بالجائزة وتلك ليست نهاية ميسي ورونالدو

مصدر بـ اتحاد الكرة: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

إلى ميتشو.. 3 حلول محتملة لأزمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

لوبيتيجي ونسيان الكابوس

حسام حسن والأهلي.. حكايات الحب والثأر

سموحة الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يستهل مشواره في الدوري بفوز على سموحة 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد – طلعت يوسف يدفع بخماسي في وسط الملعب أمام الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – 6 تبديلات من ميتشو أمام الاتحاد 38 دقيقة | الدوري المصري
إصابة مروان محسن ونزول أجاي بدلا منه أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام بريشيا ساعة | أوروبا
رمضان يفتتح أهداف الأهلي في الدوري ويحتفل على طريقة نجم البرازيل ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك