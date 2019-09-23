تشكيل الأهلي – جيرالدو أساسي.. 4 تغييرات من فايلر ضد سموحة

قد يحصل جيرالدو دا سيلفا على فرصة لاستعادة أسعد لحظاته الموسم الماضي ضد نفس الفريق، حيث يبدأ الأنجولي ضد سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

جيرالدو صاحب هدف فوز الأحمر في مباراة الفريقين الموسم الماضي، يبدأ لأول مرة تحت قيادة السويسري ريني فايلر، حيث يلعب المباراة على حساب حسين الشحات الذي سجل في فوز الأهلي على الزمالك 3-2 في السوبر المصري.

صاحب الهدفين الآخرين جونيور أجايي أيضا يعود لدكة البدلاء، مانحا الفرصة لمروان محسن لبدء المباراة.

واضطراريا، غير فايلر ثنائي خط الدفاع، معولا على أيمن أشرف ورامي ربيعة في محل محمود متولي وياسر إبراهيم.

واستبعد فايلر من قائمته كل من أحمد فتحي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأليو ديانج وصالح جمعة وعلي لطفي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو

الهجوم: مروان محسن

البدلاء: شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – وليد سليمان – حسين الشحات – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجايي.

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