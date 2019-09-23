فالفيردي: ليس طبيعيا أن يحتسبوا علينا 3 ركلات جزاء في 6 مباريات

تعجّب إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، من عدد ركلات الجزاء المحتسبة على فريقه هذا الموسم.

برشلونة يستقبل فياريال غدا الثلاثاء على ملعب كامب نو في الجولة السادسة للدوري الإسباني، بغية الاستفاقة بعد الهزيمة الصادمة أمام غرناطة مساء السبت.

وتحدّث فالفيردي عن سر الهشاشة الدفاعية لفريقه: "لو هاجمنا بشكل جيد وتمركزنا بشكل صحيح، فإن هجمات المنافس ستكون أقل، إنها إحصائية يجب أخذها في الحسبان. ولكن يجب القول إن أكثر فريق خلق فرصا أمامنا كان دورتموند، لكنه لم يسجل فينا أي هدف".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "هذا مبكر، لكن ليس من الطبيعي أن تُحتسَب علينا 3 ركلات جزاء في 6 مباريات، تماما كما هو ليس طبيعيا أن يسجل علينا فالنسيا وبيتيس في وقت نسيطر خلاله على المباراة".

قائمة برشلونة لمواجهة فياريال شهدت استبعاد إيفان راكيتيتش، قرار تجنّب فالفيردي الحديث عنه باستفاضة.

فالفيردي علّق: "لم نستدع راكيتيتش لأننا استدعينا لاعبين غيره".

وأضاف: "كنتم ستسألوني عن ديمبيلي، ولكن مع استبعاد راكيتيتش، تحوّلت أسئلتكم لتكون عنه".

ودافع فالفيردي عن لاعبه أنطوان جريزمان: "لقد لعب كمهاجم وكجناح، ونحن لم نقدّم مباريات جيدة هجوميا خارج ملعبنا، لكن هذا بالطبع ليس مسؤولية جريزمان أو أنسو أو بيريز أو سواريز. إنه أمر جماعي، علينا أن نحسّن الأداء الهجومي".

ومع إصابة جوردي ألبا، لن يجد فالفيردي بُد من مواصلة التعويل على فيربو جونيور الذي استبدله بعد 45 دقيقة أمام غرناطة.

فالفيردي صرّح: "لو استبدلته بين الشوطين، فهذا يعني أنه كان أساسيا، مما يعني أنني أثق فيه، هذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار. جميعنا نتحمل الهزيمة، ولا أحد يصيب بشكل دائم، بعد أي خطأ يجب علينا أن نستفيق".

وقلل فالفيردي من تأثير تقدم ريال مدريد بـ4 نقاط على فريقه: "أنا قلق فقط بشأن فريقي، إنه فريق قوي وخصم عظيم وسيكون في الموعد دائما كما هو معتاد".

برشلونة يمتلك 7 نقاط في المركز الثامن، فيما يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

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