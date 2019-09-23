رغم العلامة الكاملة - حارس ليفربول: لم نفعل شيئا بعد

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 12:39

كتب : FilGoal

فرحة ليفربول بالفوز بالسوبر الأوروبي 2019

يعلم أدريان حارس ليفربول أنه من المبكر للغاية الحكم على قدرة الفريق بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رغم تحقيق الفوز في المباريات الستة الأولى.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن نواصل القتال ونحافظ على هذا الزخم ونبقيه بطريقة إيجابية بالطبع".

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وأضاف "لقد حققنا نتائج جيدة ولكننا لم نفعل شيئًا بعد، لذلك نحتاج إلى الاستمرار ومواصلة القتال من أجل المرحلة التالية".

وواصل الحارس الإسباني "نحن في حالة جيدة في الدوري الممتاز مع طاقة جيدة".

وعن لقاء تشيلسي أوضح "في الشوط الأول، قدمنا أداءً جيدًا وأعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث. من الواضح أنهم تفوقوا في الشوط الثاني لكننا دافعنا بشكل جيد".

ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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