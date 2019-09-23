الأهلي يعلن طرح أول ألبوم ملصقات في تاريخه

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 12:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إن النادي أصدر ألبوما رسميا خاصا بكل ما يتعلق بتاريخه ورموزه ونجومه وبطولاته، ليكون أول ملصق صور رسمي يصدر عنه. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح مدير تعاقدات الأهلي: "أصدرنا أول ألبوم رسمي خاص بالنادي يتضمن كل ما يتعلق بتاريخه ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور".

وأضاف "الأهلي يحرص دوما على تعزيز علاقاته بأعضائه وجماهيره، فجاءت فكرة طرح الألبوم لاستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية".

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وواصل "هذا الألبوم سيكون أول ملصق صور رسمي يصدر للنادي عبر تاريخه على غرار أكبر الأندية العالمية".

وأتم "الألبوم المنتظر صدوره يستهدف أيضا ربط القاعدة الجماهيرية للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة لتأكيد ريادة النادي إقليميا وعربيا".

وتعاقد الأهلي مع شركة "بروسيرف" لإصدار الألبوم، وسيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب الموقع الرسمي للنادي.

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