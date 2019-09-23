مورينيو: آمل ألا يعتاد تشيلسي على الخسارة

قال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق، إنه يأمل ألا يعتاد الفريق على الخسارة، مشيرا إلى أنه يحب فكرة النادي الحالي بدعم اللاعبين الشباب وفرانك لامبارد مدرب الفريق.

وصرح المدرب البرتغالي خلال تحليله للقاء عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "آمل ألا يعتاد تشيلسي على الخسارة، ذلك أمر مهم، حينما تبدأ في تقبل الخسائر لأن فريقك لعب بشكل جيد ولاعبيك قدموا أفضل ما لديهم للمشجعين لكي يفخروا بذلك الالتزام".

وواصل "أعتقد أنه حينما تعتاد على الخسارة، لا تصبح الأندية الكبيرة، كبيرة".

وأكمل "ليس عليهم أن يعتادوا على الخسائر، يظهر ذلك أن الناس مستعدون للموسم ومستعدون لما ستؤول إليه الأمور تحت إمرة مدرب يعد واحدا من أفضل المحترفين الذين عملت معهم على الإطلاق وقد يصبح مدربا كبيرا".

تشيلسي خسر للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري من ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، كما أنها الثانية على التوالي بعد الخسارة بنتيجة 1-0 من فالنسيا ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وواصل مورينيو: "في الواقع تقول الأرقام إن ليفربول على بعد 10 نقاط من تشيلسي، وأن الأخير لن يقاتل من أجل اللقب".

واستطرد "لندعم فلسفة منح الوقت للاعبين والمدرب والعمل معا".

وتابع "أحب تلك الفكرة وأعتقد أن أسلوب اللعب يصبح مناسبا لما تشبهه كرة القدم حاليا، والتكيف على قدرات اللاعبين الموجودين حاليا".

وأتم "في اللحظة الحالية، هم بعيدين كل البعد عن المنافسة على اللقب".

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 18 نقطة.

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