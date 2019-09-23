أرنولد: العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي توضح قوة ليفربول

يرى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن حصول الفريق على العلامة الكاملة في دوري صعب كالدوري الإنجليزي يعد أمرا رائعا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال أرنولد عن الرقم القياسي الذي حققه فريقه "إنه رقم هائل، الفوز بـ15 مباراة متتالية في الدوري الممتاز يوضح مدى جودة الريدز، فزنا بكل أنواع المباريات".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد فعلناها في ستامفورد بريدج أحد أصعب الملاعب هذا الموسم، بالنسبة لنا للمجيء إلى ملعب تشيلسي وتحقيق الفوز أمر كبير بالنسبة لنا".

وأتم المدافع الإنجليزي "18 نقطة من أصل 18 في الدوري الإنجليزي أمر رائع، ونأمل أن نواصل العمل بشكل جيد".

ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.