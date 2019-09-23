مدرب المقاصة: ملعب أسوان سيء.. وخسرنا 3 ركائز مهمة قبل مواجهة الزمالك

انتقد عادل مصطفى المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر المقاصة أرضية ملعب أسوان، رغم الفوز على ممثل الصعيد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وصرح عادل مصطفى عبر إذاعة الشباب والرياضة "انطلاقة جيدة للغاية، مواجهة أسوان بملعبه ليس سهلا لارتفاع درجة الحرارة، كما أن أرضية الملعب سيئة، وسببت مصاعب للفريقين".

وأضاف "تقدمنا في النتيجة ثم تلقينا هدفين في وقت قصير قبل أن نعود بثنائية في الشوط الثاني بخلاف عدد كبير من الفرص المهدرة، وبالطبع ارتكبنا أخطاء وسنعمل على تصحيحها".

وأشار مدرب المقاصة إلى أن الفريق خسر خدمات 3 لاعبين مؤثرين قبل مواجهة الزمالك في الجولة الثانية، موضحا "للأسف لن نستفيد من أيمن حفني لفترة طويلة بسبب مشكلة القيد، فهو لاعب كبير وإضافة كبيرة لنا، كما أصيب محمد التوني بقطع في الرباط الصليبي ومحمد دبش بالغضروف نتيجة احتكاكات عادية في المران خلال الأيام الماضية".

وشدد "بالتأكيد لاعبون كبار وغيابات مؤثرة في كل الخطوط، ولكن التحضير لمواجهة الزمالك سيكون مختلفا على المستوى النفسي والخططي، فهي مباراة مثل أي مباراة بثلاث نقاط، ولكن من المهم تحديد أهدافنا منها".

وأتم تصريحاته "كل مباراة يكون لها خطة وحسابات معينة، بالطبع نحافظ على التشكيل الأساسي للفريق لكن مع إجراء تعديلين أو ثلاثة حسب طبيعة المنافس".

في متعة تعذرت إذاعتها بسبب خلافات بين أصحاب الأرض والشركة الراعية، فاز مصر للمقاصة خارج الديار على أسوان 3-2، في مباراة عودة تماسيح النيل للدوري الممتاز.

المباراة شهدت إثارة كبيرة حيث تقدم الضيوف أولا، قبل أن يقلب أسوان الطاولة مؤقتا قبل أن يستسلم أمام عودة من فريق المدرب أحمد حسام "ميدو".

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