عبد المنصف يقود وادي دجلة أمام طنطا.. تعرف على تشكيل الفريقين

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 16:31

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريقي وادي دجلة وطنطا عن التشكيل الأساسي للمواجهة المقررة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الاحد.

ويقود محمد عبد المنصف تشكيل وادي دجلة في المباراة الافتتاحية للفريقين في الدوري المصري.

وجاء تشكيل دجلة كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - بودي

الوسط: محمد رضا - محمد عبد العاطي - محمد هلال

الهجوم: حسام عرفات - مروان حمدي - رفيق كابو

أما تشكيل طنطا:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: إيهاب سمير - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - محمد الشاذلي

الوسط: أحمد الألفي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - وليد عادل

الهجوم: هشام شعبان - أحمد فهمي.

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