عبد المنصف يقود وادي دجلة أمام طنطا.. تعرف على تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريقي وادي دجلة وطنطا عن التشكيل الأساسي للمواجهة المقررة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الاحد.

ويقود محمد عبد المنصف تشكيل وادي دجلة في المباراة الافتتاحية للفريقين في الدوري المصري.

وجاء تشكيل دجلة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - بودي

الوسط: محمد رضا - محمد عبد العاطي - محمد هلال

الهجوم: حسام عرفات - مروان حمدي - رفيق كابو

أما تشكيل طنطا:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: إيهاب سمير - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - محمد الشاذلي

الوسط: أحمد الألفي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - وليد عادل

الهجوم: هشام شعبان - أحمد فهمي.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك - أزمة حادة في وسط الملعب وعودة حازم وبامبو أمام الاتحاد السكندري

خبر في الجول – الزمالك ينتظر مدربي حراس مرمى وأحمال خلال 72 ساعة

محاولة للإجابة عن: لماذا لا يقيل برشلونة فالفيردي

اختيارات البدري الأولى.. المنتخب يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

بيان رسمي - اللجنة الأولمبية تكشف خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال