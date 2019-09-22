التشكيل - صلاح أساسي أمام تشيلسي

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 16:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ويليان - ليفربول - تشيلسي

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في قمة الجولة السادسة من المسابقة.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

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بينما يدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي جيني فينالدوم وجوردن هندرسون وفابينيو في وسط الملعب.

أما الخط الخلفي فيتواجد فيه ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون، أمام الحارس أدريان.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبليكويتا - أندريس كريستينسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري

الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ويليان - تامي أبراهام - ميسون ماونت

يذكر أن صلاح لعب بقميص تشيلسي في الفترة من يناير 2014 حتى يناير 2015.

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محمد صلاح ليفربول تشيلسي

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