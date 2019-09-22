صورة - كهربا مع جنش ومؤمن زكريا في ألمانيا

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 16:15

كتب : FilGoal

كهربا

تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في ألمانيا لزيارة الثنائي المصاب محمود عبد الرحيم "جنش" ومؤمن زكريا.

جنش حارس الزمالك ومؤمن جناح الأهلي يتواجدان في ألمانيا للعلاج من إصابتيهما.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر تجمعه بالثنائي وعلق عليها قائلا: "من زيارتي اليوم لاخوتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله".

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ونشبت أزمة بين كهربا والزمالك قبل عدة شهور أدت إلى رحيل اللاعب دون علم النادي الأبيض وسافر إلى البرتغال لينضم لفريق أفيش.

وشارك كهربا مع فريقه الجديد في 3 مباريات وسجل هدفا.

فريق أفيش يتواجد في المركز الأخير بالدوري البرتغالي بعد مرور 6 جولات.

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