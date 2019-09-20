حسن شحاتة ينتقد ساسي: كان يتمشى أمام الأهلي

انتقد حسن شحاتة أسطورة الزمالك والكرة المصرية السابق ما قدمه فرجاني ساسي أمام الأهلي.

الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وشارك ساسي أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية التي خسرها الزمالك في النهاية.

وقال حسن شحاتة: "لا أعرف ماذا حدث لـ ساسي. اعتاد على مساندة جمهور الزمالك حتى إذا لم يقدم الأداء الجيد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم "ساسي لاعب جيد بكل تأكيد ولكنه كان "يتمشى" في الملعب أمام الأهلي".

وتابع "ساسي كان يسير في الملعب دون أي التحام دفاعي أو أي أمور دفاعية. الأمور كانت صعبة للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا أبدت جماهير الزمالك استيائها في أي وقت ضد ساسي، سيعود من جديد لمستواه ويصبح أفضل. الحل في ساسي نفسه وليس في أي شخص آخر".

بطل المباراة بالتأكيد كان النيجيري جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز الأحمر الذي تحقق رغم استفاقة الأبيض في الشوط الثاني.

وتوج ريني فايلر بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.

المهم والأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري كبير في برج العرب، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات، دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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