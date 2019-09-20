معلول: التتويج بالسوبر يرجع لروح لاعبي الأهلي الكبيرة

أرجع علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب تتويج فريقه بالسوبر إلى روح اللاعبين الكبيرة.

الأهلي انتصر على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بالسوبر الـ11 في تاريخه على ملعب برج العرب (طالع التفاصيل).

وقال معلول عقب اللقاء: "أبارك لجمهور الأهلي على الفوز ببطولة غالية، كنا نعرف أهمية التتويج باللقب مع بداية الموسم".

وأضاف لقناة "أون سبورت" "كان هناك روح انتصارية كبيرة عند اللاعبين، من أجل أن تكون انطلاقة قوية هذا الموسم".

وأشار "العودة للمنتخب التونسي أعادت لي الثقة أكبر وأكبر خلال الفترة الأخيرة".

وعن توجيه رسالة للجماهير التي كانت تهتف باسم بطولة دوري أبطال إفريقيا "الأهلي لعب لتحقيق الدوري والكأس، وإن شاء الله نفرحهم ببطولة إفريقيا".

الأهلي توج بالسوبر للمرة الـ11، والخامسة على حساب الزمالك، والمدرب ريني فايلر توج ببطولته الأولى مع المارد الأحمر.

الأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات.. دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

طالع أيضا

الأهلي بطلا للسوبر في عودة الروح للكرة المصرية

الزمالك يفقد نجمه في بداية الدوري

تحذير لرواد فانتازي الدوري المصري

ميدو يجيب.. كم كان ليصبح سعره لو أنه لاعبا محترفا الآن؟