عبد الحفيظ: يمكنكم الآن إذاعة لقاء كانو سبورت.. والدوري أقوى من الكأس دائما

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عقب انتصار فريقه على الزمالك، مشيرا إلى "الأهلي يقدر على فرض شخصيته على أي أحد".

الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "شخصية الأهلي عبر الأجيال يفرضها على أي منافس".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي ضاحكا "يمكنكم الآن –قناة الأهلي- إذاعة لقاء كانو سبورت".

وواصل "أشكر لاعبي الأهلي بشدة وكل أعضاء الجهاز الفني. مباراة رائعة وكنا نقدر على إنهاء الشوط الأول بـ 4 أهداف ولكن في النهاية حققنا الانتصار وهذا هو الأهم".

وتابع "حظنا لم يكن جيدا في المباراة بسبب عدم وجود أيمن أشرف إلى جانب إصابات سعد سمير ومحمود متولي وياسر إبراهيم".

وأكمل حديثه قائلا: "لقاء هام للغاية في بداية الموسم أمام فريق كبير وأحمد الله على الانتصار. الله أعطانا كل البطولات المحلية باستثناء الكأس".

ويرى عبد الحفيظ: "95% من بطولات السوبر يحققها بطل الدوري لأن بطولة الدوري هي الأقوى من الكأس دائما".

بطل المباراة بالتأكيد كان النيجيري جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز الأحمر الذي تحقق رغم استفاقة الأبيض في الشوط الثاني.

وتوج ريني فايلر بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.

المهم والأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري كبير في برج العرب، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات، دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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