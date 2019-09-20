‎الخطيب: التتويج بالسوبر يحملنا مسؤولية أكبر لتحقيق المزيد من الألقاب

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه رسالة للاعبي الفريق والجهاز الفني عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك.

الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وهنأ الخطيب الجهاز الفني واللاعبين بلقب السوبر، مشيرا إلى "الأهلي استحق التتويج باللقب".

وأضاف رئيس الأهلي في رسالته وفقا للموقع الرسمي للنادي "التتويج في بداية الموسم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد الجماهير وتحقيق الطموحات على المستوى المحلي والقاري".

وأشاد الخطيب بـ"المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال السوبر".





















































































































































































































































































































































































































بطل المباراة بالتأكيد كان النيجيري جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز الأحمر الذي تحقق رغم استفاقة الأبيض في الشوط الثاني.

وتوج ريني فايلر بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.

المهم والأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري كبير في برج العرب، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات، دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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