حازم إمام: لا يجب أن "تؤلف" في مواجهة الأهلي.. وأجايي وفتحي رائعان

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 21:36

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

انتقد حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر لموسم 2018-2019 عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب برج العرب يوم الجمعة.

وقال حازم إمام عقب المباراة لقناة "أون سبورت" تعليقا على اللقاء: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز".

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وواصل "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم".

وأكمل "الأهلي يستحق الفوز لعب مباراة رائعة جدا".

وأضاف حازم إمام "جونيور أجايي قدم مباراة رائعة للغاية في رأيي إنه تعرض للظلم تحت قيادة مدرب الأهلي السابق مارتين لاسارتي".

وأتم "والأمر ذاته ينطبق على أحمد فتحي الذي قدم مباراة رائعة وبالنسبة لي فإن ريني فايلر يفهم كرة لأنه من يفهم كرة يعرف أن فتحي يجب أن يشارك وأنه لا يستسلم أبدا".

وأصبح لقب السوبر هو الـ11 في تاريخ الأهلي.

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