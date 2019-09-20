لاعبو الزمالك يرفضون استلام ميداليات السوبر ويغادرون الملعب

غادر لاعبو الزمالك أرضية ملعب برج العرب دون استلام الميداليات الفضية عقب خسارة لقب السوبر الأهلي.

الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة وقبل انطلاق مراسم التتويج، غادر لاعبو الزمالك أرضية الملعب ليتوجهوا لغرف تبديل الملابس.

لاعبو الأهلي بدورهم حصلوا على الميداليات الذهبية قبل أن يرفع حسام عاشور لقب السوبر للمرة الـ 11 في تاريخ الأهلي.

بطل المباراة بالتأكيد كان النيجيري جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز الأحمر الذي تحقق رغم استفاقة الأبيض في الشوط الثاني.

وتوج ريني فايلر بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.

المهم والأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري كبير في برج العرب، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات، دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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