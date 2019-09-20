تشكيل الزمالك - بنشرقي مهاجم.. شيكابالا يقود مهمة السوبر أمام الأهلي

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 18:16

كتب : FilGoal

شيكابالا وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وأشرف بنشرقي عقب اللقاء

أعلن ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق أمام الأهلي في لقاء كأس السوبر المحلي، المقام على ملعب برج العرب.

وعدّل ميتشو من تشكيله المعتاد في المباريات الأخيرة، إذ لم يدفع بـ مصطفى محمد أو عمر السعيد في الهجوم مفضلا المغربي أشرف بنشرقي.

ويعاون بنشرقي الثلاثي شيكابالا ويوسف أوباما ومحمد أوناجم، فيما حضر في خطي الوسط والدفاع الأسماء المعتادة.

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وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالآتي.

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد.

الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أوناجم.

الهجوم: أشرف بنشرقي.

وشهدت دكة البدلاء تواجد: محمد أبو جبل – محمود حمدي "الونش" – محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور – خالد بوطيب – عبد الله جمعة – مصطفى محمد.

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