النحاس: المقاولون لا يقل عن الأهلي.. والمربع الذهبي هدف لـ15 ناديا

أشاد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب بإدارة النادي قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش بعد أيام قليلة.

وصرح النحاس عبر القناة الأولى "لست نادما على أي قرار اتخذته، بل سعيد بالتواجد في نادي المقاولون، وأتمنى التواجد أطول فترة ممكنة، لتحقيق أهدافي وطموحات النادي".

وأضاف "المقاولون منظومة تعمل في هدوء واحترافية، ولا يقل عن المنظومة التي رأيتها عندما كنت لاعبا بالأهلي".

وأشار المدير الفني للمقاولون "الآن طموح الإدارة والجهاز الفني مشترك، وهو المركز الرابع والعودة مجددا للمشاركة في البطولات الإفريقية".

واستدرك "لكن يبقى الموسم الجديد أصعب، بطولة الدوري غريبة وعجيبة، أي فريق قادر على الفوز على الآخر، وأتوقع أن يكون المركز الرابع هدفا لـ14 أو 15 ناديا".

وأتم تصريحاته "بالطبع الأمور المادية تحكمنا، بعكس أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز التي لديها ميزانيات مفتوحة، لذا يتم استثنائها من أي منافسة".

اقرأ أيضا:

بيراميدز.. وهز الهرم

أحمد حجازي: عدت من الإصابة أسرع مما توقعنا

جوتي: ريال مدريد لم ينافس سان جيرمان رغم غياب نجومه الـ3

تصنيف الفيفا - مصر في موقعها.. وكوسوفو في أعلى مرتبة بتاريخها

المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل الاجتماع مع إيهاب جلال

برنامج الأهلي للسوبر – تدريب وحيد قبل السفر لبرج العرب.. وفرصة أخيرة لأزارو