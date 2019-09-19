الأهلي: السوبر فرصة لنطالب بحضور 20 ألف متفرج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 14:09

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

وجه إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة الزمالك، الجمعة في كأس السوبر.

وصرح الكفراوي عبر القناة الاولى "أثق في جماهير الأهلي أنها ستشرف ناديها وستقدم صورة لائقة، تعكس مدى التقدم الرياضي".

وأضاف "متفائل جدا بصرف النظر عن النتيجة، والتي أتمناها بالطبع في صالح الأهلي".

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وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي "نتمنى أن تخرج المباراة بشكل لائق ومحترم حتى نتشجع أن نزيد عدد الجماهير، لأن الجمهور هو الدم في عروق الرياضة وأساس كل الرياضات والتسويق الرياضي".

وأتم تصريحاته "ننتظر أن يقدم الجمهور مباراة قبل اللاعبين لتكون بداية جديدة وانطلاقة خير ونبدأ المطالبة بحضور 10 و20 ألف متفرج، وتعود الأمور لطبيعتها".

المباراة ستقام في السابعة من مساء الجمعة بعد أن كان من المقرر أن تنطلق في الثامنة مساء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين طاقم تحكيم ألماني للقاء بقيادة فيليكس بريش.. (تعرف عليه من هنا)

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