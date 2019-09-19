رسميا – تعديل توقيت لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل توقيت لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكشف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية، عن إقامة اللقاء في السابعة مساء بدلا من الثامنة مساء.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كشف مساء أمس الأربعاء عن تعديل موعد اللقاء.

الأهلي يواجه الزمالك مساء غد الجمعة في لقاء كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019 على استاد برج العرب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين طاقم تحكيم ألماني للقاء بقيادة فيليكس بريش.. (تعرف عليه من هنا)

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