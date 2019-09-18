تشكيل ليلة الأبطال - فيرناندينيو يقود دفاع سيتي أمام شاختار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعب الوسط فيرناندينيو في قلب الدفاع لتعويض الغيابات في الخط الخلفي لفريقه أمام شاختار دونستك الأوكراني.

فيرناندينيو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد شاختار في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويغيب إيمريك لابورت عن دفاع مانشستر سيتي لمدة قد تصل إلى 6 شهور، كما يغيب أيضا جون ستونز للإصابة.

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لذلك اعتمد جوارديولا على فيرناندينيو في قلب الدفاع بجانب نيكولاس أوتاميندي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – أوتاميندي – فيرناندينيو – زينتشينكو.

الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفين دي بروين.

الهجوم: رياض محرز – جابريال خيسوس – رحيم سترلينج.

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