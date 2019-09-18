تشكيل ليلة الأبطال - فيرناندينيو يقود دفاع سيتي أمام شاختار
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 20:18
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعب الوسط فيرناندينيو في قلب الدفاع لتعويض الغيابات في الخط الخلفي لفريقه أمام شاختار دونستك الأوكراني.
فيرناندينيو
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد شاختار في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويغيب إيمريك لابورت عن دفاع مانشستر سيتي لمدة قد تصل إلى 6 شهور، كما يغيب أيضا جون ستونز للإصابة.
لذلك اعتمد جوارديولا على فيرناندينيو في قلب الدفاع بجانب نيكولاس أوتاميندي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كايل ووكر – أوتاميندي – فيرناندينيو – زينتشينكو.
الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفين دي بروين.
الهجوم: رياض محرز – جابريال خيسوس – رحيم سترلينج.
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