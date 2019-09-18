تشكيل ليلة الأبطال - فيرناندينيو يقود دفاع سيتي أمام شاختار

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعب الوسط فيرناندينيو في قلب الدفاع لتعويض الغيابات في الخط الخلفي لفريقه أمام شاختار دونستك الأوكراني.

فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد شاختار في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويغيب إيمريك لابورت عن دفاع مانشستر سيتي لمدة قد تصل إلى 6 شهور، كما يغيب أيضا جون ستونز للإصابة.

لذلك اعتمد جوارديولا على فيرناندينيو في قلب الدفاع بجانب نيكولاس أوتاميندي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – أوتاميندي – فيرناندينيو – زينتشينكو.

الوسط: جوندوجان – رودريجو – كيفين دي بروين.

الهجوم: رياض محرز – جابريال خيسوس – رحيم سترلينج.

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