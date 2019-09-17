إبراهيموفيتش: أنا أفضل لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 12:00

كتب : إسلام أحمد

زلاتان إبراهيموفيتش

يعتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي أنه أفضل لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي خلال عامان قضاهما مع ناديه.

السويدي المخضرم سجل ثلاثة أهداف في فوز جالاكسي الكاسح على سبورت كانساس سيتي بنتيجة 7-2.

إبراهيموفيتش قال للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "اعتقد أنني في العامين الأخيرين منذ انضمامي للنادي قدمت أشياءً جيدة ومثيرة ومميزة".

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وتابع "اعتقد أنني أفضل لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي دون مزاح".

زلاتان رفع رصيده التهديفي إلى 26 هدفا على بُعد هدفين فقط من المكسيكي كارلوس فيلا متصدر ترتيب الهدافين.

كما عادل لاعب ميلان وإنتر ويوفنتوس السابق الرقم القياسي المُسجل باسم كارلوس رويز بتسجيل 26 هدفا في موسم واحد وبإمكانه تحطيمه في الجولات القادمة.

ويمتلك السويدي نسبة 53.1% من أهداف فريقه الـ 49 الموسم الجاري بالمسابقة.

ويسعى إبراهيموفيتش لتسجيل مزيدا من الأهداف من أجل التفوق على المعدل القياسي المسجل باسم كارلوس رويز بنسبة 54.5% من أهداف فريقه في نسخة عام 2002.

المهاجم البالغ 37 عاما يمتلك رقما قياسيا برصيد 14 تسديدة على مرمى الخصم أمام دي سي يونايتد كأكثر لاعب يسدد في مباراة واحدة بتاريخ الدوري.

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