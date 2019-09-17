لاعب ليفربول السابق: لا يوجد خط هجوم أفضل من صلاح وماني وفيرمينو

يرى ستان كوليمور لاعب ليفربول السابق أن الفريق يمتلك أقوى خط هجومي في العالم مما يمنحه قوة رهيبة تمكنه من التفوق على أصعب الدفاعات والمنافسة على كل الألقاب.

وقال كوليمور لصحيفة ميرور الإنجليزية:"لا يمكن لأحد إخباري أن هناك ثلاثيا هجوميا أو خط أمامي أفضل من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو. الفريق بدا هادئا كأنه بطل الدوري وهذا أبرز شيء في وجهة نظري".

وواصل مهاجم ليفربول من 1995 إلى 1997 "إذا نظرت إلى نقاط الضعف، ربما تشير إلى الحارس أدريان الذي كان حرا في الصيف، وأداء ديفوك أوريجي مخيب. بخلاف ذلك، الظهيران من الأفضل في العالم، جويل ماتيب يلعب بثقة، جيورجينيو فينالدوم يتحرك بشكل رائع من الدفاع إلى الهجوم والعكس وهو لاعب تعتمد عليه، متكامل تقريبا".

حقق ليفربول العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره برصيد 15 نقطة متفوقا على مانشستر سيتي حامل اللقب بخمس نقاط.

وأحرز الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو 10 أهداف من الـ15 في الدوري التي أحرزها حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

سجل صلاح 4 مرات ومثله السنغالي ماني وأحرز فيرمينو هدفين.

وحصل صلاح وماني بالتشارك مع بيير ايمريك-أوباميانج لاعب أرسنال جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ويستعد ليفربول لاختبار قوي يوم الثلاثاء حين يحل ضيفا على نابولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدافع ليفربول عن لقبه الذي توج به منذ أشهر بالتفوق على توتنام في النهائي.

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