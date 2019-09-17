القبض على قادة "أولتراس يوفنتوس" بتهمة ابتزاز إدارة النادي

أوضح أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس محاولات "أولتراس يوفنتوس" ابتزاز النادي عن طريق الهتافات العنصرية ضد الخصوم إذا لم يحصلوا على تذاكر مجانية.

قُبض على 12 قائدا لأولتراس يوفنتوس أمس بتهمة غسيل الأموال والعنف والابتزاز والتأمر، في حين يعمل النادي مع الشرطة الإيطالية في التحقيقات.

وغُرم يوفنتوس منذ عامين باللعب خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري بسبب بيع التذاكر لجماهير يوفنتوس.

وفي سبتمبر 2017 تعرض أنييلي للإيقاف لمدة عام بسبب أدواره المرتبطة بـ "مافيا التذاكر" في إيطاليا والتي انتهت في ديسمبر الماضي.

أنييلي تحدث قائلا عقب القبض على قائدي أكثر من مجموعة أولتراس خاصة بالنادي "لقد أُجبر يوفنتوس على الالتزام بمطالب المتطرفين مدركين العواقب السلبية مثل الهتافات العنصريوة وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى غرامات أو حظر أو غلق مدرج".

وعقب القبض على قادة الأولتراس تم رفع لافتات "المدرج الجنوبي ميت" في الوقت الذي تم القبض سابقا على مجموعة من مشجعي يوفنتوس وبحوزتهم عدد كبير من الأسلحة النارية.

ووفقا لوكالة "إنسا" الإيطالية فأنه قد يتم تأجيل مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا الأسبوع المقبل بسبب التوتر الزائد بين جماهير الفريقين.

يوفنتوس الموسم الحالي حصد 7 نقاط خلال 3 مباريات مقابل 4 نقاط لهيلاس فيرونا العائد للدوري الإيطالي من جديد.

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