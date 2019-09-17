تقرير: برشلونة يفاوض جوهرته فاتي لتجديد عقده

قال راديو كاتالونيا يوم الثلاثاء إن برشلونة بدأ التفاوض مع لاعبه اليافع أنسو فاتي لتجديد عقده الذي ينتهي حاليا في 2022.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

ويرغب النادي الإسباني في تمديد عقد مهاجمه البالغ عمره 16 عاما بعد ظهوره بشكل رائع في الموسم الحالي من الدوري.

وسيتقاضى فاتي وفقا للعقد الجديد راتبا سنويا قدره مليون ونصف المليون يورو.

ومنح المدرب إرنستو فالفيردي لاعبه الفرصة للظهور في مباريات الدوري ولم يخيب فاتي أمل قائده، سجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة في 3 لقاءات شارك بها.

وفاتي المنتمي لغينيا بيساو تسعى إسبانيا ليلعب بإسمها، وصرح بذلك روبرتو مورينو مدرب لاروخا.

وتسابق إسبانيا الزمن لجعل اللاعب ضمن منتخبها للناشئين ليشارك في كأس العالم للاعبين دون 17 عاما والتي تنطلق في أكتوبر.

ويستعد فاتي مع برشلونة لمواجهة قوية يوم الثلاثاء أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقد يجلس فاتي على مقاعد البدلاء بعد استعادة برشلونة لنجمه الأول ليونيل ميسي الذي تعافى من إصابة.

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