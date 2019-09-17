ماني وفيرمينو وجها لوجه في أكتوبر

سيلعب ثنائي هجوم ليفربول المتألق روبرتو فيرمينو وساديو ماني وجها لوجه في لقاء ودي يجمع البرازيل بالسنغال في أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخب السليساو سيلعب وديا أمام السنغال ونيجيريا في أكتوبر.

وتحتضن سنغافورة المباراتين.

برازيلي آخر قد يشارك مع فيرمينو وهو فابينيو لاعب وسط ليفربول، لكن من المرجح أن يغيب الحارس المصاب أليسون بيكر عن اللقاء.

#SeleçãoBrasileira vai enfrentar Senegal e Nigéria em outubro, no mesmo estádio em que venceu o Japão em 2014. Saiba todos os detalhes das partidas >> https://t.co/t6TymcFt3Q pic.twitter.com/p0AeJzd6t0 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2019

فقد أوضح جون أشتربرخ مدرب حراس ليفربول موقف حارسه المصاب أليسون بيكر، لكنه لم يستطع تحديد موعه عودته.

وتعرض أليسون لإصابة في افتتاحية الدوري الإنجليزي بين ليفربول ونورويتش سيتي.

وقال أشتربرخ في تصريحات لموقع ناديه قبل أيام "أليسون خاض الكثير من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية لتحسين القوة ومحاولة رفع مستوى اللياقة البدنية".

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، كان خارج الملعب للقيام ببعض تدريبات التقاط الكرة وتقوية أقدامه".

وواصل "أليسون حقق تقدماً ملحوظا، لكن من الصعب تحديد المدة التي سيعود بعدها أو كيف سيتقدم".

وأتم "يحتاج الأمر إلى وقت ولا يمكننا أن نتطلع إلى الأمام بعيدًا، لذلك سنتابع حالته يوما بيوم، ونرى كيف يشعر".

ويلعب أدريان حارس ليفربول الجديد كحارس أساسي منذ إصابة أليسون.

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