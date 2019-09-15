خاص نادي مصر لـ في الجول: نجحنا في ضم ثنائي المصري وإنبي

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 19:28

كتب : أحمد شاكر

نادي مصر

أعلن نادي مصر عبر FilGoal.com التعاقد مع لاعبان جدد لتدعيم الفريق قبل انطلاق الدوري المصري.

وقال عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي للشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وأضاف "هو لاعب من مواليد 1999 ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط".

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وتابع "كما تعاقدنا أيضا مع أحمد عبد الموجود لاعب المصري البورسعيدي السابق في صفقة انتقال حر".

وأتم "فهو يمتلك خبرات طويلة في الدوري نظرا للفترة التي قضاها مع نادي المصري ومن قبله الداخلية".

ويلعب نادي مصر في الجولة الأولى للدوري ضد طلائع الجيش يوم الأحد المقبل.

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