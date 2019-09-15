رودري: من الجيد أن الهزيمة ضد نورويتش جاءت في بداية الموسم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي - وست هام

يعتقد رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي أن الشيء الوحيد الجيد في خسارة فريقة أمام نورويتش سيتي أنها جاءت في بداية الموسم وليست نهايته.

وتلقى مانشستر سيتي خسارة قاسية من نورويتش بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال رودري في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: "خسرنا أمام نورويتش بسبب أخطاء اللاعبين والدفاع وليس لأنهم أفضل منا".

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وأضاف اللاعب الإسباني "أعتقد أن نورويتش لم يفعل الكثير من الأشياء التي تمنحهم الفوز أمامنا لكننا منحناهم الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأكمل "لكنهم حقا يلعبون كرة قدم جيدة".

وتابع "يجب أن نراجع أنفسنا ونتفادى تكرار مثل هذه الأخطاء، الأمر ليس طبيعيا لأن الأهداف الثلاثة جاءت من أخطاء لنا".

وأردف "من الطبيعي أن تتكرر مثل هذه الهزيمة مرتين أو ثلاث مرات في الموسم، ولكن من الجيد أنها جاءت في البداية وليس النهاية".

وأتم تصريحاته "الفارق بيننا وبين ليفربول المتصدر الآن 5 نقاط، علينا الاجتهاد ومواصلة العمل لتقليص هذا الفارق".

وسجل رودري الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مباراة نورويتش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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