في إفريقيا - خسارة النجم الساحلي بهدفين وتعادل إيجابي للترجي وسلبي للهلال

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

سقط النجم الساحلي أمام أشانتي كوتوكو في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بهدفين نظيفين مما يصعب مهمة الفريق التونسي في مباراة الإياب.

وخسر النجم الساحلي في غانا على أن تكون مباراة الإياب في تونس يوم 28 من الشهر الجاري.

ويحتاج الفريق التونسي إلى الفوز بثلاثة أهداف نظيفة من أجل التأهل أو الفوز بهدفين واللجوء لركلات الترجيح، بينما الفريق الغاني يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد، أو الخسارة بفارق هدفين مقابل تسجيل أشانتي للأهداف.

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أما الترجي حامل لقب النسخة الماضي فتعادل إيجابيا أمام إليكت سبورت من تشاد بهدف لكل منهما.

وتمنح نتيجة الذهاب أفضلية للفريق التونسي قبل مواجهة الإياب بعد اسبوعين.

بينما تعادل الهلال السوداني سلبيا بدون أهداف أمام إنييمبا في نيجيريا في مباراة الذهاب.

وكان مازيمبي الكونغولي قد تعادل سلبيا بدون أهداف ظهر اليوم الأحد أمام فريق فوسا جونيورز في مدغشقر.

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