سيميوني عن السقوط أمام سوسيداد: كل شيء يقلقني

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن فريقه في حاجة للتطور لكي يصبح قادرا على المنافسة في الدوري الإسباني، مشيرا إلى أنه لا يرى مشكلة بعينها بحاجة إلى الحل لكن يحتاج النادي للتحسن على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وقال الأرجنتيني بعد تلقيه أول خسارة في الموسم على يد ريال سوسيداد يوم السبت:"كل شيء يقلقني، أقلق بشأن أي شيء يحدث سواء هجوميا أو دفاعيا".

وواصل سيميوني "علينا أن نتطور. نعلم ماذا نملك ومن نكون نحن وأين مكانة نود الوصول إليها. الدوري الإسباني صعب جدا، إن لم تبدأ مباراة بشكل جيد ستخسر".

وأضاف متصدر الدوري "منذ الجولة التحضيرية للموسم هذه أول خسارة نتلقاها، علينا أن نتطور وننضج. ظهرنا بأفضل شكل لنا بعد استقبالنا لهدفين".

ولا يزال فريق روخيبلانكوس على قمة ترتيب الدوري الإسباني رغم خسارته أمام سوسيداد بنتيجة 2-صفر.

وقد يفقد أتليتكو الصدارة، التي يحتلها برصيد 9 نقاط، إذا فاز إشبيلية يوم الأحد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس.

ويخوض أتليتكو مباراة صعبة يوم الأربعاء أمام ضيفه يوفنتوس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ثم يستضيف سيلتا فيجو يوم السبت.

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