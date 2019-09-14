بالفيديو – طرد النني في ظهوره الأول مع بشكتاش

تعرض محترفنا المصري محمد النني للطرد في ظهوره الرسمي الأول مع بشكتاش في الدوري التركي.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وخسر بشكتاش أمام غازي عنتاب سبور بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وشارك النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواجو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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