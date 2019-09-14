بالفيديو - أتليتكو يسقط أمام ريال سوسيداد وصدارته للدوري مهددة

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

ريال سوسيداد

خسر أتليتكو مدريد يوم السبت لأول مرة في الموسم الحالي من الدوري الإسباني بعدما تفوق عليه مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-صفر.

وأحرز مارتن أوديجارد وناتشو مونريال هدفي ريال سوسيداد في الدقيقتين 58 و61 ليرفع النادي المنتمي لإقليم الباسك رصيده إلى 7 نقاط ويرتقي للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

ورغم الخسارة حافظ أتليتكو مدريد على صدارته لترتيب البطولة برصيد 9 نقاط لكنه سيفقدها في حال فوز إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو آلافيس يوم الأحد.

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وافتقد أتليتكو في المباراة لخدمات ألفارو موراتا وتوماس بارتي وسيمي فرساليكو بسبب الإصابة.

وأصيب يان أوبلاك حارس الفريق ليغادر الملعب في الدقيقة 66 ويحل ألبيرتو أدان بدلا منه.

ويخوض أتليتكو مباراة صعبة يوم الأربعاء أمام ضيفه يوفنتوس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ثم يستضيف سيلتا فيجو يوم السبت.

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