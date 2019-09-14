بالفيديو - ثنائية ميرتينز تنصر نابولي على سامبدوريا

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

ميرتينز

تألق دريز ميرتينز وسجل هدفين يوم السبت قاد بهما ناديه نابولي للفوز على ضيفه سامبدوريا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل البلجيكي الهدف الأول بتسديدة مباغتة في الدقيقة 13 إثر تمريرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى، وعزز النتيجة في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استغل بها خروج حارس الضيوف من مرماه.

وارتقى نابولي للمركز الرابع في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 6 نقاط بينما ظل سامبدوريا متذيلا للبطولة بلا رصيد.

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واستعاد نابولي توازنه بعدما خسر بصعوبة في الجولة الماضية بنتيجة 4-3 أمام يوفنتوس حامل اللقب.

ويستضيف نابولي فريق ليفربول يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. مواجهة تعد بالكثير أمام حامل لقب البطولة القارية.

ثم يحل نابولي ضيفا على ليتشي في الدوري بينما يستضيف سامبدوريا فريق تورينو.

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