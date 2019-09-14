بالفيديو - لهذا أراده برشلونة.. نيمار ينصر باريس على ستراسبورج بهدف استثنائي

في أول ظهور رسمي مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، كان نيمار على موعد مع هدف استثنائي في الدقائق الأخيرة منح فريقه الفوز على ستراسبورج.

عقد ستراسبورج مهمة بطل فرنسا في مباراة بالجولة الخامسة من الدوري حتى قرر البرازيلي الموهوب حسم المواجهة بهدف من ركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة 92.

وعزز باريس تصدره لترتيب الدوري الفرنسي ورفع رصيده إلى 12 نقطة.

وشارك نيمار لأول مرة في الموسم وكذلك زميله الجديد ماورو إيكاردي الذي انضم إلى باريس على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميلان.

ودخل الأرجنتيني إيكاردي في الشوط الثاني بدلا من الكاميروني ايريك تشوبو موتينج.

ظهور نيمار بشكل طيب لم يكن شيئا مستبعدا، لكن ليس بهذا المستوى الرائع في أول مباراة رسمية مع الفريق في الموسم الحالي، خاصة أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

وسعى برشلونة بقوة لإعادة نجمه السابق نيمار لكن باريس تمسك باللاعب ليبقى معه موسما آخر على الأقل.

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