راموس: كروس لا غنى عنه وصنع الكثير من أهدافي

قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إن توني كروس زميله في الفريق لا غنى عنه وذلك ردا على إمكانية رحيله في صفقة تبادلية إلى مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا.

وصرح راموس لموقع "سبورت بازر" الألماني قائلا: "توني كروس عضو لا غنى عنه في فريقنا، ويخلق التوازن الصحيح له".

وأضاف "من البداية كان رائعا ويقدم الحلول في المباريات".

وواصل "كروس ممرر رائع وصنع العديد من أهدافي بالرأس".

وقالت تقارير صحفية إن ريال مدريد قد يستعمل توني كروس لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن خدمات بول بوجبا خلال الصيف المقبل.

صاحب الـ29 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2014 بمبلغ 25 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد جدد تعاقده مع كروس في مايو الماضي ليمتد عقده حتى صيف 2023.

وشارك كروس خلال الموسم الجاري في 3 مباريات بالدوري الإسباني سجل خلالها هدفا.

ولعب النجم الألماني بقميص ريال مدريد في 236 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 59.

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