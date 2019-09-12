فان دير سار يرفض العمل في مانشستر يونايتد

رفض إدوين فان دير سار حارس مانشستر يونايتد السابق والمدير التنفيذي الحالي لنادي أياكس العمل في صفوف النادي الإنجليزي.

قبل أيام ذكرت تقارير صحفية أن يونايتد يفكر في تعيين فان دير سار كمدير رياضي للنادي.

وقال فان دير سار في تصريحاتأبرزتها جريدة ميرور تعليقا على عرض يونايتد: "أستمتع بعملي في أياكس، لدي منصب كبير وهو العمل كرئيس تنفيذي".

وأضاف "أتطلع لإعادة أياكس لأعلى المستويات الأوروبية كما كان، لقد شاهدنا شيئا من هذا القبيل في الموسم الماضى، ونريد التأكد من البقاء في هذا المستوى".

وعرض يونايتد على فان دير سار ضعف ما يتقاضاه مع أياكس من أجل الموافقة على تولي المنصب، حسب التقارير الصحفية.

كان لدى مانشستر يونايتد عدة خطط لتعيين مدير تنفيذي قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية ووضع قائمة من المرشحين كان منهم ريو فرديناند.

لكن النادي لم يقم بتعيين أي شخص حتى الآن في هذا المنصب، ويبقى فان دير سار المرشح الأبرز رغم تعليقاته الأخيرة التي تشير إلى عكس ذلك.

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