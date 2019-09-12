الضربات تتوالى على زيدان.. ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في تدريبات الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي.

ووفقا لبيان الملكي فأن إصابة عضلية في القدم اليمنى هي ما تسببت في خروج اللاعب البالغ 33 عاما من التدريبات.

ولم يكشف البيان مدة غياب أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.

ولا تزال الإصابات تضرب ريال مدريد الموسم الجاري بعد إصابة كل من إيسكو وماركو أسينسو.

كما تعرض الصربي لوكا يوفيتش للإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020 وعاد من جديد لتدريبات الملكي.

وغاب أيضا كل من وبراهيم دياز وإدين هازارد بسبب الإصابة منذ بداية الموسم ويتوقع ظهور البلجيكي للمرة الأولى بشكل رسمي بقميص الملكي.

فيما أصيب جيمس رودريجيز أمام فياريال في الدوري الإسباني.

ويعاني الميرينجي على مستوى النتائج إذ حقق الفوز في الجولة الأولى على سيلتا فيجو، ثم تعادل مع بلد الوليد وفياريال.

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