الضربات تتوالى على زيدان.. ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 12:39

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في تدريبات الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي.

ووفقا لبيان الملكي فأن إصابة عضلية في القدم اليمنى هي ما تسببت في خروج اللاعب البالغ 33 عاما من التدريبات.

ولم يكشف البيان مدة غياب أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.

أخبار متعلقة

راموس: باب ريال مدريد مفتوح دوما من أجل بوجبا أخبار سيئة لـ ريال مدريد من صربيا.. إصابة يوفيتش تقرير: ريال مدريد الأعلى وأرقام قياسية إسبانية وإيطالية في الميركاتو الصيفي تقرير: هازارد يستعد للظهور الأول بقميص ريال مدريد

ولا تزال الإصابات تضرب ريال مدريد الموسم الجاري بعد إصابة كل من إيسكو وماركو أسينسو.

كما تعرض الصربي لوكا يوفيتش للإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020 وعاد من جديد لتدريبات الملكي.

وغاب أيضا كل من وبراهيم دياز وإدين هازارد بسبب الإصابة منذ بداية الموسم ويتوقع ظهور البلجيكي للمرة الأولى بشكل رسمي بقميص الملكي.

فيما أصيب جيمس رودريجيز أمام فياريال في الدوري الإسباني.

ويعاني الميرينجي على مستوى النتائج إذ حقق الفوز في الجولة الأولى على سيلتا فيجو، ثم تعادل مع بلد الوليد وفياريال.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته

رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه’

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على أسئلة صعبة من تاريخ الدوري

ريال مدريد لوكا مودريتش زين الدين زيدان إصابات

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاعب أرسنال: لم أشاهد في حياتي مثل ما رأيته في أنفيلد 12 دقيقة | أوروبا
طلعت يوسف لـ في الجول: مواجهة الزمالك في البداية؟ سنلعب ضد الكل.. المواعيد أهم 16 دقيقة | الدوري المصري
اكتمال قائمة الأهلي في غينيا الإستوائية بوصول الثنائي المحترف 48 دقيقة | إفريقيا
الأهلي: لدينا مواجهات صعبة في بداية الدوري.. سنفكر في كل مباراة على حدة 52 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: تنتظرنا مباراة صعبة ضد نيوكاسل لهذه الأسباب ساعة | المحترفون
قرعة الدوري - أصعب فترات البطولة على الأهلي والزمالك وبيراميدز ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك