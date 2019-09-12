انتهت - قرعة الدوري المصري.. الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى

تنطلق في الواحدة ظهرا قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020.

القرعة المقامة في أحد فنادق القاهرة، هي الأولى لرئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتي، هي قرعة غير موجهة.

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نهاية القرعة

إف سي مصر يبدأ مواجهاته ضد الإنتاج الحربي.

الجونة في الرقم 8 ويواجه الإسماعيلي في الجولة الأولى.

حرس الحدود إلى الرقم 11 ويواجه المصري في الجولة الأولى.

الإسماعيلي إلى الرقم 12، والمصري إلى الرقم 9.

أسوان في الرقم 6. بيراميدز رقم 2 ويواجه إنبي في الجولة الأولى.

المقاولون العرب رقم 17. طلائع الجيش إلى الرقم 3.

الإنتاج الحربي يحصل على الرقم 5. وطنطا رقم 18.

مصر للمقاصة يحصل على الرقم 14، ودجلة الرقم 10، وإنبي الرقم 1.

الأهلي سيواجه سموحة في الجولة الأولى للدوري.

الزمالك يحصل على الرقم 7، ويواجه الاتحاد السكندري في الجولة الأولى. ولنفس القاعدة يحصل الأهلي على رقم 16.

سموحة يحصل على الرقم 4 في الدوري الممتاز، وحتى لا يتم اللعب في الإسكندرية في نفس اليوم حصل الاتحاد السكندري على الرقم المعاكس وهو 13.

حسام الزناتي:الدوري ينطلق ٢١ سبتمبر وينتهي في مايو، خلال يومين سيتم الاعلان عن الجدول كاملا.

حسام الزناتي: لا يمكن تحديد موعد نهاية الدوري بسبب عدم تحديد موعد نهائي الكونفدرالية ودوري الأبطال.

جدول الدوري سيكون بالنظام التالي

في القرعة، سيتم منح كل فريق رقما ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول أعلاه

- القرعة تبدأ في تمام الواحدة ظهرا

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